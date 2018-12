Le Labyrinthe 3 : Le remède mortel, en salles le 7 février 2018

La trilogie Le Labyrinthe touche à sa fin, au cinéma. La conclusion des adaptations des romans de James Dashner, publiés sous le titre L'Épreuve, est réalisée par Wes Ball et rassemble Dylan O'Brien, Kaya Scodelario et Thomas Brodie-Sangster.

Le réalisateur Wes Ball conclut ainsi sa trilogie, et ne voulait absolument pas séparer le dernier film en deux longs-métrages, comme le souhaitaient les producteurs : « Le premier film n’était que béton et prolifération, le second volet présentait un univers de sable et de rouille, calciné ; et ce troisième opus se déroule dans un monde de verre et d’acier. Je dirais qu’il contient des éléments qui relèvent de la science-fiction et du film noir. »