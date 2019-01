Le Maître du Haut Château aura une quatrième saison

On n’en finit plus de faire des annonces à la Comic Con de San Diego : bandes-annonces de films, annonces de nouvelles séries, mais aussi teaser de suite. Ainsi, Amazon Prime a révélé les premières images de la troisième saison d’une de ses exclusivités, Le Maître du Haut Château. La série annonce son retour pour le 5 octobre ainsi qu’une quatrième saison en préparation.



Une bande-annonce musclée qui laisse voir une résistance plus forte que jamais, prête à tout pour faire tomber les nazis. Seulement, ces derniers ne se laissent pas démonter. Après l’avoir entr’aperçu dans les deux premières saisons, ils révèlent une machine qui pourrait bien changer le cours de l’histoire et des mondes, un outil qui leur donnerait accès au multivers.



La série, basée sur le roman homonyme de Philip K. Dick, produite par Isa Dick Hackett, avait été récompensée en 2016 par deux Emmy Awards. Elle est rapidement devenue l’une des séries les plus regardées de la plateforme de vidéo à la demande d’Amazon, Prime vidéo. Comme le rapporte le site Deadline, la troisième saison est en partie basée sur la suite incomplète du roman de 1962.