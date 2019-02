Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan, d'après les textes d'Akin Aksu

Le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan a collaboré avec l'écrivain Akin Aksu pour le scénario de son nouveau film, Le Poirier sauvage. Le titre du film évoque même l'une des nouvelles de l'écrivain, La Solitude du poirier sauvage, mais les deux hommes ont travaillé de manière très proche pour parvenir à signer le scénario du film.

« Avec Akin Aksu et ma femme, nous avons abondamment parlé pendant un mois, échangeant nos idées, nos sentiments. Il a écrit, de son côté, deux squelettes de scénario, où j’ai glané ce qui m’intéressait. Pendant ce temps-là, j’ai lu les deux livres à teneur autobiographique qu’il avait écrits et je les ai beaucoup aimés. Je me suis servi de certains détails, de certaines réflexions pour le scénario », explique Nuri Bilge Ceylan.

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…