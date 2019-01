Le Prestige : Christopher Nolan adapte Christopher Priest

Le scénario de Christopher et Jonathan Nolan s'inspire du roman de Christopher Priest, récompensé par le Prix World Fantasy Award en 1996.

Londres, au début du siècle dernier... Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à l'autre, mais l'émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer de se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques...