Le Retour de Mary Poppins, bande-annonce

Le film s'inspirera toujours de l'œuvre originale, Mary Poppins, de Pamela L. Travers, romancière, actrice et journaliste australienne qui a créé le personnage de Mary Poppins. Travers a publié 8 ouvrages dans la série Mary Poppins, mais aussi d'autres titres, pour adultes.

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparait magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.