Le voyage de Lila : quand l'héroïne d'un livre pour enfants prend vie

Ce film d'animation très coloré, qui se déroule dans un univers original, reprend avec adresse différents éléments historiques et culturels colombiens ou précolombiens... Le film se regarde à partir de 5 ans.

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.