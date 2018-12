Les Affamés : Léa Frédeval adapte son livre au cinéma

Editeur : Bayard

Genre :

Total pages : 186

Traducteur :

ISBN : 9782227494572



Les affamés

de Fredeval, Lea(Auteur)

Léa Frédeval a publié son premier livre, Les affamés, chez Bayard, à 22 ans. Elle y raconte, avec humour, impertinence et sans naïveté, les galères d'une jeune Parisienne dont la situation rejoint celle de toute une jeunesse abonnée aux petits boulots, aux stages non ou peu rémunérés en entreprise. Elle montre toute l'énergie et la créativité d'une génération "qui ne lâche rien" , et qui veut prendre sa place dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

J'achète ce livre grand format à 16.90 €