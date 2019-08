New York, 1978. Pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le point de basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles reprennent en main les affaires familiales...

Ollie Masters et Ming Doyle ont publié The Kitchen chez Vertigo, la filiale de DC Comics , en 8 numéros, en 2014. Le titre fait référence à Hell's Kitchen, célèbre et mal famé quartier de New York...