Les Chatouilles, d'après la pièce d'Andréa Bescond

Les Chatouilles, la pièce d'Andréa Bescond, est devenue un film, coréalisé par l'auteure et Éric Métayer. Un sujet éminemment difficile, celui des violences sexuelles, est évoqué à l'écran avec les acteurs Karin Viard et Clovis Cornillac, ainsi qu'Andréa Bescond elle-même.

« J’avais déjà raconté à Éric Métayer, de manière décousue, les violences sexuelles dont j’avais été victime dans mon enfance, et plus je lui en parlais, plus j’évoquais aussi les rencontres cocasses et inattendues que j’avais faites et qui m’avaient ramenée vers la lumière. En m’écoutant, Eric a compris que me confier me faisait du bien et que mon témoignage pouvait aider beaucoup de gens qui, eux aussi, avaient vécu ce type de violence. Comme j’étais enceinte de mon deuxième enfant et que je me demandais quoi faire de mes journées, j’ai commencé à écrire et Éric m’y a encouragée », explique Andréa Bescond à propos de l'écriture de la pièce, qui mènera finalement au long-métrage.