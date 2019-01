Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, saison 2 : bande-annonce

Au casting, outre Neil Patrick Harris, on retrouvera Patrick Warburton, Malina Weissman et Louis Hynes pour 8 épisodes de 50 minutes qui couvriront 5 livres de Lemony Snicket.

Le comte Olaf cherche par les plus vils moyens à dépouiller les trois orphelins Violette, Klaus et Prunille de leur héritage. Les enfants doivent se montrer plus malins que lui, mettre en échec ses plans tordus et le reconnaître sous ses pires déguisements, afin de découvrir la vérité sur le mystérieux décès de leurs parents.