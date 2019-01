Les Frères Sisters, de Jacques Audiard, d'après Patrick deWitt : bande-annonce

Editeur : Actes Sud

Genre :

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782330028572



Les frères sisters

de Patrick DeWitt(Auteur) Philippe Aronson(Traducteur)

Oregon, 1851. Eli et Charlie Sisters, redoutable tandem de tueurs professionnels aux tempéraments radicalement opposés mais d'égale (et sinistre) réputation, chevauchent vers Sacramento, Californie, dans le but de mettre fin, sur ordre du "Commodore", leur employeur, aux jours d'un chercheur d'or du nom de Hermann Kermit Warm. Tandis que Charlie galope sans états d'âme - mais non sans eau-de-vie - vers le crime, Eli ne cesse de s'interroger sur les inconvénients de la fraternité et sur la pertinence de la funeste activité

J'achète ce livre grand format à 8.70 €