Les Ritournelles de la Chouette, des albums jeunesse transmédia

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles : Un travail de fourmis d'Anaïs Sorrentino, L'arbre à grosse voix d'Anaïs Sorrentino, La tortue d'or de Célia Tisserant et Célia Tocco, L’humble tailleur de pierre de Frits Standaert et Où vas-tu Basile ? de Jérémie Mazurek.Les trois nouveaux albums de La Chouette du Cinéma, qui correspondent à trois des courts-métrages, sont d'ores et déjà disponibles grâce à L'Apprimerie : L’arbre à grosse voix, La Tortue d’or et L'humble tailleur de pierre !