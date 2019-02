Los Adioses, portrait d'une figure de la littérature mexicaine, Rosario Castellanos

« Rosario Castellanos est l’une des femmes de lettres mexicaines les plus connues. Je pense que son œuvre littéraire est tout aussi importante que son œuvre humanitaire en faveur des femmes et des Amérindiens. Cette femme talentueuse est un modèle, un esprit visionnaire, une personne déterminée à défendre sa vision de la justice », explique la réalisatrice Natalia Beristain Egurrola.

Rosario Castellanos est encore une étudiante introvertie lorsqu’elle se lance dans l’écriture et rencontre Ricardo Guerra. Alors qu’elle est en passe d’être reconnue comme l’une des plus grandes plumes de la littérature mexicaine, l’homme qu’elle aime devient son rival. C’est en restant fidèle à ses choix de femme, de mère et de poétesse que Rosario combattra une société dirigée par les hommes et fera entendre les voix des femmes.