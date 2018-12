Love, Simon, une adaptation du livre de Becky Albertalli

Paru en janvier 2012, le livre de Becky Albertalli a rapidement été traduit en français, en avril 2015 et publié par Hachette dans une traduction de Mathilde Tamae-Bouhon, sous le titre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Ce premier roman, destiné aux young adults, est aujourd'hui adapté au cinéma par Greg Berlanti.

« Personne n’avait encore jamais vu de comédie romantique lycéenne ayant pour personnage principal un homosexuel. On n’avait encore jamais fait de film parfaitement assumé sur un adolescent qui traverse ce moment que tous les gays connaissent, où ils doivent découvrir leur identité propre et la dire haut et fort. En plus, il y avait une formidable histoire d’amour, mystérieuse à souhait et qui évolue au cours de l’histoire, avec un inconnu sur Internet. Le livre recelait également beaucoup d’humour. Et puis le personnage de Simon est tellement attachant et sympathique, on comprend si bien ce qu’il ressent… Tout cela nous a convaincus de porter ce livre à l’écran », explique Wyck Godfrey, coproducteur, à propos des motivations à adapter le livre de Becky Albertalli.