Luke Cage, saison 2 : Il ne brûle pas. Il n’explose pas. Il ne casse pas.

Après avoir lavé son honneur, Luke Cage devient une célébrité dans les rues d’Harlem et sa réputation semble aussi indestructible que sa peau. Mais cette nouvelle visibilité ne fait qu’accroître son besoin de protéger la communauté et de comprendre qui il peut ou non sauver. Quand un nouvel ennemi redoutable apparaît, Luke est confronté à l’étroite frontière qui sépare les héros des méchants.