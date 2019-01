Mademoiselle Paradis, un film inspiré d'un roman historique d'Alissa Walser

Editeur : Actes Sud

ISBN : 9782742799350



Au commencement la nuit était musique

de Alissa Walser(Auteur) Juliette Aubert(Traducteur)

Vienne 1777. Une chance inouïe se présente au célèbre docteur Mesmer, le premier magnétiseur de l'histoire : on lui amène une jeune prodige du piano - la fille aveugle d'un haut fonctionnaire à la cour. Lorsque Maria Theresa Paradis recouvre une partie de sa vue, l'opinion publique et le milieu médical se déchirent, soupçons et jalousies vont bon train. Des personnages historiques forts, originaux, et une langue moderne, retenue, parfois très poétique font de ce livre une belle oeuvre sensuelle et musicale.

