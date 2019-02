Maman a tort : les coulisses de la minisérie, d'après le roman de Michel Bussi

France 2 a mis en route le tournage d’une nouvelle série, inspirée du roman de Michel Bussi, Maman à tort. Six épisodes de 52 minutes, qui seront prochainement diffusés sur l’antenne avec Anne Charrier et Pascal Elbe. Voici une vidéo des coulisses du tournage…

Rien n’est plus éphémère que la mémoire d’un enfant de trois ans et demi... Mais quand Malone raconte avec ses mots d’enfant que sa maman n’est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, le psychologue scolaire le croit. Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver de l’aide. Découvrir la vérité cachée. Car déjà, les souvenirs de Malone s’effacent...



Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du Havre pour rencontrer la commandante Marianne Augresse, il sait qu’il doit se montrer convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux suspects en cavale et son butin introuvable, ne traînait pas autant, Marianne ne l’aurait peut-être pas écouté. Car ce qu’il raconte est invraisemblable : Malone, trois ans et demi, affirme que sa mère n’est pas sa vraie mère.





Sa mémoire, comme celle de tout enfant, est fragile, elle ne tient qu’à un fil, qu’à des bouts de souvenirs, qu’aux conversations qu’il entretient avec Gouti, sa peluche... Vasile le croit pourtant. Et pressent le danger. Jeudi 4 novembre 2015, tout bascule. Le compte à rebours a commencé. Qui est Malone ?