Marvel Rising, une nouvelle génération de super-héroïnes en série animée

Marvel présente sa nouvelle série d'animation, Marvel Rising : Initiation, à l'occasion du Comic Con de San Diego, grand rendez-vous comics outre-Atlantique. Une nouvelle production, dont la diffusion est prévue sur Disney XD à partir du 13 août prochain, qui présente des héroïnes en devenir...

On retrouve ainsi animées Spider-Gwen, ici renommée Ghost Spider, Squirrel Girl et Ms. Marvel, alias Kamala Khan. D'autres personnages, dont Quake, Patriot, America Chavez et Inferno, selon le communiqué de Marvel, devraient rejoindre l'équipe en construction.

Car Marvel Rising, comme son nom l'indique, évoquera la naissance d'une nouvelle génération de super-héros, passés de l'adolescence aux responsabilités...