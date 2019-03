Mary Poppins fait son grand retour, avec une bande-annonce

Disney a rouvert sa malle aux jouets, et a décidé de ressortir le personnage de Mary Poppins, qu'il avait déjà mis en scène dans un long-métrage, en 1964, avec Julie Andrews, Dick Van Dyke et David Tomlinson. Le Retour de Mary Poppins, attendu pour le 19 décembre 2018, promet la même dose de magie...

Mary Poppins est un personnage créé par Pamela Lyndon Travers, romancière australienne qui avait signé un certain nombre d'ouvrages mettant en scène la gouvernante-magicienne. Dont Mary Poppins Comes Back en 1935, publié en français sous le titre Le Retour de Mary Poppins, dans une traduction de Vladimir Volkoff et illustré par Jean Reschofsky chez Hachette en 1964.