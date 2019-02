Metro Exodus, un nouveau jeu tiré des livres de Dmitri Glukhovski

À la Gamescom 2018, les joueurs ont pu découvrir une nouvelle bande-annonce du jeu vidéo Metro Exodus, signé par 4A Games et édité par Deep Silver, et bien sûr adapté des livres Metro de Dmitri Glukhovski. Il s'agit du troisième jeu de la série tirée des romans de science-fiction.

Développé par 4A Games et édité par THQ, Metro 2033, adaptation directe du livre de Dmitri Glukhovski, avait rencontré un certain succès en 2010, et avait rapidement connu une suite, Metro : Last Light, en 2013. Metro Exodus, prévu pour début 2019, s'inspire de Métro 2035, publié en France par L'Atalante dans une traduction de Denis E. Savine.

Pour ce nouveau jeu, la formule ne change : un mélange d'action et d'infiltration, dans un univers post-apocalyptique peuplé de monstres pas franchement engageants...