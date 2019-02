Michel Vaillant - Le rêve du Mans, un documentaire sur la BD de Jean Graton

Au départ de la 85e édition des 24h du Mans, deux Vaillante sont alignées : elles vont tenter de remporter la célèbre compétition, pour ainsi faire se rejoindre fiction et réalité. Ce documentaire raconte cette histoire un peu folle, hors du commun.

Michel Vaillant —Le rêve du Mans raconte l’incarnation d’un rêve. Le rêve d’un enfant venu à moto derrière son père assister aux 24 Heures du Mans l’année de ses 13 ans. Créé par Jean Graton en 1957, Michel Vaillant a fait rêver plusieurs générations et fait découvrir le sport automobile à un large public. Les 24 Heures du Mans représentent l’épreuve la plus mythique du sport automobile. (Entre Michel Vaillant et Le Mans, le lien est indéfectible. Ces deux mythes se rencontrent en 2017 pour que fiction et réalité ne fassent plus qu’une. Comme dans la bande dessinée, deux Vaillante sont alignées au départ de la 85e édition des 24h du Mans, et vont défier les plus grandes écuries).