Miles Morales, un Spider-Man un peu spécial dans Spider-Man : New Generation

Le film, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, sera en salles dès le 12 décembre 2018. Il présentera au cinéma, pour la première fois, des personnages comme Spider-Gwen, Spider-Man Noir ou... Spider-Ham !

Spider-Man : New Generation présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…