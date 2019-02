Monsieur Je-sais-tout, une adaptation de La Surface de réparation d'Alain Gillot

Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive et Alice David sont réunis pour le film de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, Monsieur Je-sais-tout. Inspiré du livre d'Alain Gillot, La Surface de réparation (Flammarion), le film aborde le syndrome d'Asperger et ce qu'il signifie au quotidien.

« À cause de son titre, on s’attend à un livre sur le foot. Nous sommes circonspects. Nous aimons beaucoup ce sport, mais de là à lui consacrer un film… Surprise ! Non seulement le foot n’est que le “décor” du roman, mais ce dernier a tout pour nous plaire », expliquent les réalisateurs. « Alain Gillot est un homme qui a une puissance de travail phénoménale, un humanisme viscéral et un grand sens de l’éthique. Entre nous, ça a tout de suite collé. On a d’ailleurs d’autres projets ensemble. Il va devenir notre coscénariste attitré ! »