My Beautiful Boy, d'après les mémoires de David et Nic Sheff

Le livre de David Sheff n'a pas encore été traduit en français, mais s'est déjà imposé dans les classements des meilleures ventes dans d'autres pays. Et pour cause : l'histoire que Sheff y raconte, très émouvante, est celle de son fils.

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à la méthamphétamine et plus rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance. Réalisant que son fils et devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses propres limites, mais aussi celles de sa famille.