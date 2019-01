My Wonder Women, un film sur la création de Wonder Woman

Créée au début des années 1940 aux États-Unis, Wonder Woman fait partie de l'avant-garde dans le monde des comics : elle incarne une figure de femme forte, qui résout les conflits par la diplomatie ou la force physique, avec un tempérament de leader d'habitude réservé aux hommes dans les productions culturelles. My Wonder Women revient sur la création de ce personnage hors du commun.

Le film d'Angela Robinson, qui rassemble Luke Evans, Rebecca Hall et Bella Heathcote, revient sur la rencontre de William et Elizabeth Marston avec une étudiante, qui leur inspire la création de Wonder Woman.