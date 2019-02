Native son, l'adaptation du roman de Richard Wright : sortie en avril

Le roman de Wright est depuis longtemps considéré comme un classique de la littérature américaine. Paru en 1940, le livre raconte la vie de Bigger Thomas, jeune Afro-américain, vivant à Chicago. Il se retrouve emprisonné pour le viol et le meurtre d’une femme.L’ouvrage avait suscité polémiques et controverses, et aujourd’hui encore, il fait fréquemment l’objet de mouvements d’humeur quand il est proposé en lecture aux élèves. Dans les années 90, il figurait d’ailleurs la liste des ouvrages les plus souvent censurés...