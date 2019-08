Netflix dévoile Le Roi, d'après Henri IV et Henri V de Shakespeare

Hal (Timothée Chalamet), jeune prince rebelle, tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple. Mais à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et est couronné roi à son tour. Le jeune Henri V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissés derrière lui, mais aussi le passé qui resurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff (Joel Edgerton), un chevalier alcoolique.

Le long-métrage adapte d'un seul coup deux pièces de William Shakespeare , Henri IV et Henri V. Ces deux pièces évoquent l'histoire d'Angleterre, avec la déposition de Richard II d'Angleterre, à la fin XIVe siècle et le règne des Lancaster, avec Henri IV et son fils, Henri V, surnommé Hal.