Ninja Turtles, les tortues de Kevin Eastman et Peter Laird façon Michael Bay

C'est certain, les Tortues Ninja, personnages cultes créés par les auteurs de bande dessinée Kevin Eastman et Peter Laird, ont toujours eu plus de chance avec les séries animées qu'avec les longs-métrages. Alors, réaliser un nouveau film en 2014 avec Michael Bay à la production, était-ce une bonne idée ? À vous de juger...

On retrouve au casting de ce film Tortues Ninja Megan Fox, Will Arnett et William Fichtner, ainsi que 4 tortues agiles, mais amatrices de pizza aux fromages... À la réalisation, Jonathan Liebesman, pour un film sorti en 2014, année du 30e anniversaire de la création des tortues par Kevin Eastman et Peter Laird.