Noureev, un biopic inspiré par la biographie signée par Julie Kavanagh

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés.

Rudolf Noureev, une vie explore la vie et le destin du « Seigneur de la danse », depuis son enfance jusqu'à sa disparition en 1993 des suites du sida. « Ce qui m’intéressait, c’était la volonté de Noureev d’accomplir son destin et la cruauté des épreuves qu’il a surmontées, ou encore le contexte du fossé idéologique entre l’Est et l’Ouest au plus fort de la guerre froide », explique Ralph Fiennes en faisant référence au livre de Julie Kavanagh