Nouveau trailer pour Nightflyers, d'après un roman de George R.R. Martin

Un groupe hétéroclite de scientifiques et d'explorateurs embarque dans le vaisseau le plus moderne de l'Histoire pour entrer en contact avec des extraterrestres, seuls détenteurs des connaissances nécessaires pour sauver l'humanité d'une destruction imminente. Alors que les membres de l'équipage s'enfoncent dans l'inconnu, une série d'incidents mystérieux menace leur mission et leur vie. Tension et méfiance gagnent le vaisseau alors que chacun tente de comprendre d'où vient le danger, et s'ils peuvent compter les uns sur les autres pour sauver l'humanité.