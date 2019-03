Nouvelle bande-annonce pour Annihilation, le 12 mars 2018 sur Netflix

Annihilation, le film d'Alex Garland (Dredd, Ex Machina) adapté du roman de Jeff VanderMeer, sera finalement diffusé par Netflix à partir du 12 mars 2018. Au casting de ce film de science-fiction, Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh ou encore Gina Rodriguez.

Une biologiste participe à une expédition gouvernementale sur le site d’une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu.

Le film n'est sorti en salles qu'aux États-Unis, au Canada et en Chine, et ne sera diffusé que sur Netflix dans le reste du monde. Le premier tome de la saga Annihilation de Jeff VanderMeer , Le rempart sud, a été publié par Au diable vauvert en 2016 dans une traduction de Gilles Goullet, et le dernier tome, Acceptation, sera disponible en mars prochain.