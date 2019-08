One Piece Stampede : la folie de la sortie au Japon, avant une arrivée en France

Depuis plusieurs mois, fusent les trailers et les extraits et ce 9 août, enfin, la libération pour certains chanceux, au Japon. Monkey D Luffy et sa horde de pirates viennent de sortir sur les écrans, et One Piece Stampede commence sa nouvelle existence.La popularité du manga est une douce folie, celle des animes ne l’est pas moins. C’est l’oeuvre qui fête les 20 ans de l’anime, et promet un combat incroyable. Un gigantesque festival de pirates… à ne pas manquer, évidemment. Pour la France, il faudra encore patienter, patienter, patienter… alors on vous met la bande-annonce, juste ici, en dessous.