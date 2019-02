One Piece : World Seeker se dévoile dans une bande-annonce

Emprisonné sur Prison Island, Monkey D. Luffy aura fort à faire pour échapper aux geôles de ses ennemis : le joueur incarnera directement le héros du manga d'Eiichiro Oda, pour un jeu à l'action débridée et aux ennemis très nombreux, d'après la bande-annonce dévoilée lors du Gamescom 2018...

Développé par Ganbarion et édité par Bandai Namco, One Piece : World Seeker reprendra les codes graphiques, les personnages et une partie de l'action de l'histoire originale de One Piece. L'open world coloré mis en avant par le développeur du jeu s'annonce particulièrement prenant...

Le jeu est toujours attendu pour 2018 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One.