One Punch Man, saison 2 : bande-annonce, en attendant 2019

Que les fans de Saïtama se réjouissent : l'anime tiré du manga de ONE, One Punch Man, a été annoncé pour le mois d'avril 2019, avec une diffusion française assurée par Anime Digital Network. Et, pour accompagner la bonne nouvelle, une bande-annonce à découvrir...

D'abord signée et publiée en ligne par ONE, la série One Punch Man a rapidement été repérée par les éditeurs après le succès phénoménal rencontré sur le web. Publié par Shūeisha au Japon et Kurokawa en France, One Punch Man est devenu l'un des plus importants titres du genre.

L'anime a suivi en 2015, avec une première saison réalisée par le studio d'animation Madhouse. Pour la saison 2, c'est J.C.Staff qui prend le relais.