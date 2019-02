Piercing : le roman de Ryu Murakami bientôt au cinéma

Nicolas Pesce travaille actuellement à un reboot de la franchise de films d’horreur The Grudge, et Piercing permettra de se faire une idée de sa capacité à créer des ambiances malsaines...

Reed embrasse sa femme et son jeune fils avant de partir — semble-t-il — en voyage d’affaires. Dans sa valise, il n’a pourtant rangé ni vêtements, ni trousse de toilette, mais un nécessaire pour réussir le crime parfait. Car Reed a tout prévu dans les moindres détails. Il va monter dans une chambre d’hôtel, faire appel aux services d’une call girl et la tuer à son arrivée, soulageant enfin son irrépressible envie de meurtre. Mais Jackie, la séduisante et mystérieuse prostituée qu’il fait monter dans sa chambre, pourrait bien mettre à mal son plan. Lorsqu’un événement imprévu vient perturber le cours des choses, Reed et Jackie débutent une partie haletante du jeu du chat et de la souris…