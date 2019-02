Premier trailer pour le jeu vidéo Blacksad : Under the Skin

Très attendu des amateurs de la bande dessinée d'origine, signée Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, le jeu vidéo Blacksad : Under the Skin dévoile ses premières images. L'occasion de constater que l'ambiance film noir et l'époque, les années 1950, sont particulièrement bien rendues par le jeu...

Développé conjointement par Pendulo Studios et YS Interactive, Blacksad : Under the Skin est directement tiré de l'univers de la bande dessinée de Canales et Guarnido, soit 5 albums et 2 hors-séries publiés entre 2000 et 2013. Le jeu sera disponible en 2019 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Reste désormais à découvrir le gameplay, a priori axé sur une mécanique point'n'click.