Première bande-annonce pour Gaston Lagaffe : ça passe ou ça casse ?

Gaston Lagaffe va faire son entrée au cinéma, et pas mal de spectateurs s'attendent au pire, pas seulement par crainte des gaffes. Alors que les adaptations de ces classiques du 9e art sont souvent des catastrophes, Pierre-François Martin-Laval, ex Robins des Bois, pourra peut-être changer la donne... Même s'il est déjà responsable des Profs 1 et 2...

Col roulé vert et jean troué, le look de Gaston, incarné par Théo Fernandez, est en tout cas respecté. Pour le reste, il faudra attendre le 4 avril 2018 pour se faire une idée précise... Au casting, on retrouve Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret ou encore Alison Wheeler.

Pour le moment, l'adaptation de la bande dessinée de Franquin n'a pas de synopsis...