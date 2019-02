Première bande-annonce pour La Vérité sur l'affaire Harry Quebert

On comptera 10 épisodes dans la saison 1 de cette série très attendue, réalisée par Jean-Jacques Annaud, réalisateur adoubé par Joël Dicker lui-même.

À la fin du mois d’août 1975, Nola Kellergan, âgée de 15 ans, disparaît mystérieusement du village d’Aurora. Une vieille dame, qui a vu un homme poursuivre la jeune fille dans la forêt, se fait tuer quelques minutes plus tard. L'affaire est classée sans suite, vu le peu d’indices et de pistes. À New York en 2008, Marcus Goldman est un jeune écrivain dont le premier roman vient de connaître un grand succès. En mal d’inspiration pour son deuxième livre, il va se ressourcer chez son vieil ami et ancien professeur d’université, Harry Quebert, lui aussi auteur d’un best-seller intitulé Les Origines du mal, dont le succès lui a permis de s’installer à Aurora où il avait écrit ce fameux roman. Marcus, toujours atteint du syndrome de la page blanche, doit repartir pour New York sans avoir écrit. Quelques jours plus tard, un coup de téléphone bouleverse sa vie : Quebert vient d’être arrêté par la police, un corps a été retrouvé dans son jardin...