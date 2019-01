Première bande-annonce pour Nightflyers, d'après George R.R. Martin

George R.R. Martin est de retour avec une série adaptée de son œuvre, mais il nous embarque cette fois vers l'espace infini. Nightflyers, ou Le Volcryn en français dans la traduction d'Odile Ricklin est un roman court de George R.R. Martin, que SyFy a adapté en série. Diffusion prévue chez nous par Netflix...

Au casting de cette série créée par Jeff Buhler, Gretchen Mol, Eoin Macken, David Ajala, Sam Strike ou encore Maya Eshet. Le scénariste Daniel Cerone, à l'œuvre sur The Mentalist, s'est chargé de l'adaptation. La diffusion de Nightflyers est prévue en novembre prochain sur SyFy et plus tard sur Netflix.