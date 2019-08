Premières images de Sanditon, le roman inachevé de Jane Austen

Rose Williams, 25 ans, incarne Charlotte Heywood dans cette adaptation d’Andrew Davies et crève déjà l’écran, de tendresse et de force. Filmé entre Bristol et le Somerset, l’intrigue repose sur les quelques pages de Sanditon que Jane Austen a léguées à l’histoire littéraire.Sur les onze chapitres qui nous sont parvenus — Austen est décédée en 1817 — il aura fallu meubler. Mais ce que Davies a retenu de l’existence de la romancière rendait l’écriture du scénario plus aisée.« Jane Austen ne s’est jamais mariée et ses commentaires sur le mariage et la pression ridicule d’une union pour des raisons économiques participent de son héritage. Alors jouer un rôle de femme qui ne court pas après un homme, c’est jouissif », indique Rose Williams.