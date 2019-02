Biopic consacré aux jeunes années de J.R.R. Tolkien et à la façon dont ses diverses expériences, et notamment celle de la Première Guerre mondiale, ont façonné « Bilbo le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux ».

Le film a par ailleurs une date de sortie dans nos contrées, le 19 juin 2019. Au casting, outre Nicolas Hoult en J.R.R. Tolkien , on retrouve notamment Lily Collins et Craig Roberts. Cette production américaine est par ailleurs réalisée par Dome Karukoski (Tom of Finland).