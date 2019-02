Premières images pour la saison 2 de Mr. Mercedes

10 épisodes constitueront cette nouvelle saison, dans laquelle on retrouve bien entendu Brendan Gleeson pour incarner le policier Bill Hodges. La série s'inspire bien entendu de la trilogie de Stephen King, Mr. Mercedes, publiée en France par Albin Michel dans une traduction de Nadine Gassie et Océane Bies.

Bill Hodges, un flic à la retraite, est mis au défi par un criminel de reprendre une vieille affaire non résolue qui l'a toujours tracassé : un chauffard au volant d'une Mercedes volée avait causé un massacre, deux ans plus tôt, en tuant délibérément pas moins de seize personnes. Un dangereux jeu du chat et de la souris s'installe entre le vieil enquêteur et l'assassin...