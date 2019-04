Quand Philippe Sollers discute avec Jean-Luc Godard

Entretien entre Jean-Luc Godard et Philippe Sollers en 1984 au moment de la sortie du film Je vous salue Marie. Les propos, purement théologiques au début, comme peuvent en échanger un catholique cultivé et un protestant invétéré, s’envolent rapidement vers d’autres sujets : Vénus, le Lune, les actrices, Artaud, Bataille, Bach, Heidegger, Luther et le sac de Rome, le rôle des vents dans les cantons suisses, la lecture à haute voix, l’hystérie, la télévision, le rire… Par delà les chapelles, l’œcuménisme du goût finit par triompher. Et tout s’achève sur un Ave.