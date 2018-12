Quand Samuel Benchetrit met Vanessa Paradis et Vincent Macaigne en “Chien”

Samuel Benchetrit s’en est donné à cœur joie avec son propre roman : pari en mars 2015, il sortira demain sur les écrans, avec Vanessa Paradis, Vincent Macaigne et Bouli Lanners. Un roman déjanté, clairement, aussi cruel que drôle.





Jacques Blanchot perd tout : sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à ce que le patron d’une animalerie le recueille.

« Je ne pouvais pas trop regarder mon fils jouer avec le chien de notre petite voisine parce que ma femme me parlait : la peau me brûle, je perds mes cheveux et mes ongles jaunissent. Je suis allée consulter un spécialiste, le docteur Zenger, et figure-toi qu’il a fini par trouver la cause de cette maladie... Tu veux connaître la cause, Jacques ? Oui. C’est toi... C’est toi, Jacques ! Moi ? Oui. D’ailleurs, tu apprendras que désormais cette maladie porte ton nom, c’est une Blanchoïte aiguë. (Je m’appelle Jacques Blanchot). Pour le moment, il n’y a rien à faire pour la soigner. Ni traitement. Ni crème. Alors... Il faudrait que tu partes. Quand ça ? Maintenant... »



Samuel Benchetrit – Chine – Grasset – 9782246804574 – 18,50€ / Pocket – 9782266262866 – 6,95 €