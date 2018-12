Rafiki, de Wanuri Kahiu, d'après une nouvelle de Monica Arac de Nyeko

Film censuré au Kenya, Rafiki, de Wanuri Kahiu, s'inspire d'une nouvelle de Monica Arac de Nyeko, Jambula tree. L'action, initialement située en Ouganda, a été transposée par la réalisatrice et Jenna Bass, coscénariste, à Nairobi, capitale du Kenya.

Le film de Wanuri Kahiu, aux personnages LGBT, s'inscrit dans une esthétique Afrobubblegum : « C’est né de l’envie de lutter contre l’idée que la création africaine est forcément sérieuse », explique la réalisatrice. « Certains pensent que les gens ont un accès limité à l’art et que par conséquent il faudrait que les œuvres aient une dimension nationaliste ou fassent passer un message. Or, nous sommes convaincus que l’imagination n’est pas un luxe, mais une nécessité, c’est la façon dont nous vivons le monde, c’est comme ça qu’on crée une culture et une identité. »