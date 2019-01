Reign of the Supermen, ou l'ère des hommes de fer

Attention, des spoilers peuvent suivre dans le texte ci-dessous et la bande-annonce de Reign of the Supermen... Le prochain long-métrage de Warner Bros. Animation a sa première bande-annonce, qui distille quelques images de tous ces nouveaux Supermen...

Reign of the Supermen vient mettre en image la seconde partie d'un arc narratif entamé par Death of Superman, qui a vu, comme son titre, l'indique, Superman rendre son dernier souffle. Que va devenir le monde sans le super-héros ? Réponse mouvementée dans quelques mois... Le long-métrage doit sortir début 2019 aux États-Unis.

Après le succès de Batman Ninja et en attendant un hypothétique Superman : Red Son, voici de quoi patienter avec une histoire des plus palpitantes...