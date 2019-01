Chez Warhol, Ian McKellen déclame du Shakespeare sur un air de garage rock

On ne le dira jamais assez : Shakespeare n'a peut-être jamais existé, ses textes en sont d'autant plus intemporels. Pour le vérifier, Gandalf et Magnéto réunis, Ian McKellen lui-même monte sur la scène du Andy Warhol’s 15 Minutes, le show TV de l'artiste diffusé sur MTV, pour déclamer quelques sonnets du Barde...

En guise d'orchestre pour son « late show », Warhol avait choisi The Fleshtones, un groupe de garage rock qui portait les couleurs d'un rock 60s revisité, aux sons plus rugueux empruntés au punk. Et c'est avec quelques notes de guitare électrique que le groupe accompagne Ian McKellen ce jour de l'année 1987...

McKellen récite le Sonnet 20 de Shakespeare, celui qui commence par « Tu as une figure de femme, peinte de la main même de la nature, ô toi, maître-maîtresse de ma passion ! » dans la traduction de Victor Hugo...