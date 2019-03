Des Esseintes part À rebours dans un flip book

Qualifié de bible pour ce qui est de la décadence, le parcours de Des Esseintes, personnages en décomposition de Joris-Karl Huysmans a séduit des générations entières de lecteurs.

Marie Paccou, comme à son habitude, a pris son temps pour remonter le fil du récit, littéralement, afin de réaliser son flip book. Et comme toujours, cette narration seconde, inversée, dévoile une toute autre histoire...

Des Esseintes est aussi un héros kierkegaardien, à la fois grotesque et pathétique, une des plus fortes figures de l’angoisse qu’ait laissées notre littérature. Fils spirituel de René et de la génération du mal du siècle, il annonce à bien des égards le Bardamu de Céline et le Roquentin de La Nausée.