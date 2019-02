Dostoïevski et son Double : en flip book, tout est démultiplié

Le Double de Dostoïevski compte parmi les plus grandes œuvres classiques de la littérature russe. Marie Paccou, adepte des détournements, a réinventé l’histoire dans un flip book, et découvert un double, dans le double.

Le héros de notre récit entra tout hagard dans son logement ; sans quitter ni manteau ni chapeau, il traversa le couloir et, comme frappé de la foudre, s’arrêta sur le seuil de sa chambre.

L’inconnu était assis devant lui, en manteau et chapeau lui aussi, sur son propre lit, souriant légèrement, et, clignant un peu des yeux, il le saluait amicalement de la tête. M. Goliadkine voulut crier mais ne put et il se laissa tomber sur une chaise presque évanoui d’épouvante.

Et à vrai dire, il y avait de quoi. M. Goliadkine avait tout à fait reconnu son nocturne compagnon qui n’était autre que lui-même, M. Goliadkine, mais tout à fait identique à lui-même ; en un mot ce qui s’appelle son double sous tous les rapports...

THE DOUBLE, Dostoievski from Marie Paccou on Vimeo.