Le tisseur sera toujours à l'heure : une montre grand luxe Spider-Man

La société RJ-Romain Jerome s’est associée à l’un des plus grands groupes de divertissement pour présenter une collection unique dédiée au plus agile des super héros, Spider-Man. Cette édition limitée à 75 pièces est présentée sur le boîtier Skylab.





Ce boîtier noir de 48 mm révèle un mouvement squelette offrant une transparence accrue. Construit sur 3 niveaux, le squelette au design contemporain a été dessiné par RJ et se caractérise par des ponts rectilignes et anglés. Depuis sa première apparition dans une bande dessinée au début des années 60 jusqu’à aujourd’hui, Spider-Man fait indéniablement partie de la pop culture.Ici, le super-héros est évoqué au travers d’un logo intemporel qui occupe une place centrale dans le cadran. Le garde-temps RJ x Spider-Man, en collaboration avec Marvel, rend hommage à un véritable symbole générationnel, une icône pop dont les fans sont toujours plus nombreux. Prix public pour cette petite merveille, 18.950 CHF ou 20.950 €.